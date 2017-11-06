Завтра Украину окутает туман

Во вторник, 7 ноября, в Украине ожидается туман.

Завтра в Украине ожидается туман / kievcity.gov.ua

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Туманы - визитка ноября.

Статус туманный в Украине подтвердится и завтра, 7 ноября. Туманы будут усиливаться преимущественно ночью и утром, днем ослабевать и рассеиваться", - пишет она.

По словам Диденко, снег в Украине пока не предвидится, завтра на востоке Украины возможны дожди.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов сохранится теплая осенняя погода.