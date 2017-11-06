В Малайзии из-за наводнений эвакуировали почти 2 тысячи человек

Непогода застала штат Пенанг врасплох.

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Из-за мощных наводнений в малазийском штате Пенанг эвакуировали 1968 человек, передает Malay Mail.

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Управление гражданской обороны штата отправили на помощь местным жителям. В некоторых районах дождь прекратился, и ситуация с наводнениями немного улучшилась.

Местные власти говорят, что ливни и сильный ветер стали для них неожиданностью.

Напомним, в Ченнаи (Индия) жертвами сильных ливней стали 12 человек, в городе выпало почти три четверти сезонных осадков.