В понедельник, 6 ноября, у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км на северо-восток от населенного пункта Хихифо. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.