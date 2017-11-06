Погода на неделю: в Украине будет тепло, дожди ожидаются в четверг и пятницу (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов сохранится теплая осенняя погода.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. На юге до +13°, на западе до +11°. В центре столбик термометра поднимется до +10°, на севере и востоке до +9°.
Во вторник, 7 ноября, в Украине пасмурно. Температура до +14°.
В среду, 8 ноября, практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +10°.
В четверг местами пройдут дожди. Ночью по стране +3°...+8°, днем на юге до +14°.
В пятницу практически по всей стране ожидаются дожди. На юге до +15°, в остальных регионах +6°...+11°.
4 и 5 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +3°, на остальной территории +4°…+7°. Днем температура по стране +8°...+14°. В воскресенье ночью на западе до +2°, днем в Украине +8°...+15°.
Народный прогноз
6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу. 7 ноября. День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +13° (карта)
8 ноября — Дмитриев день.Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".
9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. 10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.
11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Синичка пищит — зиму призывает. 12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+21°... +11°