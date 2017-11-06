Погода на неделю: в Украине будет тепло, дожди ожидаются в четверг и пятницу (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов сохранится теплая осенняя погода.

Практически всю неделю в Украине будет сухо / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. На юге до +13°, на западе до +11°. В центре столбик термометра поднимется до +10°, на севере и востоке до +9°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН

Во вторник, 7 ноября, в Украине пасмурно. Температура до +14°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН

В среду, 8 ноября, практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +10°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН

В четверг местами пройдут дожди. Ночью по стране +3°...+8°, днем на юге до +14°.

Прогноз на 9 ноября / УНИАН

В пятницу практически по всей стране ожидаются дожди. На юге до +15°, в остальных регионах +6°...+11°.

Прогноз на 10 ноября / УНИАН

4 и 5 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +3°, на остальной территории +4°…+7°. Днем температура по стране +8°...+14°. В воскресенье ночью на западе до +2°, днем в Украине +8°...+15°.

Прогноз на 11 ноября / УНИАН

Прогноз на 12 ноября / УНИАН

Народный прогноз

6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу. 7 ноября. День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.

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8 ноября — Дмитриев день.Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. 10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Синичка пищит — зиму призывает. 12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов.

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