В Китае объявили "желтое" предупреждение из-за тумана

11:29, 6 ноября 2017
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Предупреждение касается и столицы Пекина.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В северных, восточных и юго-западных районах Китая, включая столицу страны Пекин объявили "желтое" предупреждение в связи с густым туманом, передает Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр.

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Ожидается, что туман начнет рассеиваться с утра 7 ноября с приближением холодного фронта, который принесет похолодание, дожди и снег на север Китая. 

Из-за тумана видимость может упасть до менее 200 м.

Напомним, в аэропорту Дивопу города Урумчи (Китай) из-за плохой погоды задержали 77 рейсов.

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