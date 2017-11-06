В Индии 12 человек погибли из-за ливней

В Ченнаи выпало почти три четверти сезонных осадков.

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В Ченнаи жертвами сильных ливней стали 12 человек, в городе выпало почти три четверти сезонных осадков, сообщает The Times of India.

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Дождь 2 ноября стал рекордным: больше осадков в этот день выпадало только в 1976 и 2015 годах. Сильные осадки затопили некоторые дороги и улицы города, нарушив дорожное движение.

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 44 человека, еще 19 числятся пропавшими без вести.