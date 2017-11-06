Жертвами тайфуна "Дамри" во Вьетнаме стали 44 человека

Еще 19 числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / Reuters

В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 44 человека, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны, передает ТАСС.

Читайте также В Европе возросло количество погибших в результате урагана "Герварт"

"Дамри" стал самым тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за последние 20 лет. Сильные ливни затопили и повредили более 40 тыс. жилых домов.

Из-за тайфуна более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, многие районы остались без электроснабжения и связи с внешним миром.

Напомним, в Японии из-за тайфуна "Саола" отменили 53 внутренних авиарейса, два человека пострадали.