Жертвами тайфуна "Дамри" во Вьетнаме стали 44 человека

09:30, 6 ноября 2017
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Еще 19 числятся пропавшими без вести. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 44 человека, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны, передает ТАСС.

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"Дамри" стал самым тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за последние 20 лет. Сильные ливни затопили и повредили более 40 тыс. жилых домов.

Из-за тайфуна более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, многие районы остались без электроснабжения и связи с внешним миром.

Напомним, в Японии из-за тайфуна "Саола" отменили 53 внутренних авиарейса, два человека пострадали.

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