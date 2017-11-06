Сегодня в Киеве без осадков, днем до +10°

08:30, 6 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:56, а зайдет в 16:26.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +13°.

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