В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +13°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке пройдут без осадков, температура днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 ноября Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу.

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