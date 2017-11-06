В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +13° (карта)

08:03, 6 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 ноября, в Украине без осадков, на юге температура до +13°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке пройдут без осадков, температура днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН
Прогноз на 6 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 ноября Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".  Лучина трещит — к морозу.

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