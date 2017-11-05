Новая неделя в Украине начнется с тепла и туманов

В Киеве завтра без осадков, +8 ... + 10 градусов.

Во Львове температура составит + 8 ... + 10 / фото УНИАН

Температура воздуха в Украине 6 ноября будет оставаться теплой и относительно сухой.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник ожидается в Украине не скажу, что сухой, потому что – туманы, но без осадков", – добавила она.

Температура воздуха в течение дня достигнет +7 ... +13, на юге местами до +15 градусов.

В Киеве завтра без осадков, +8 ... + 10 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 6 ноября, в городах Украины:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львов – + 8 ... + 10

Ивано-Франковск – + 8 ... + 10

Тернополь – + 8 ... + 10

Черновцы – + 8 ... + 10

Хмельницкий – + 8 ... + 10

Луцк – + 8 ... + 10

Ровно – + 8 ... + 10

Житомир – + 8 ... + 10

Винница – + 8 ... + 10

Одесса – + 11 ... + 13

Николаев – + 11 ... + 13

Херсон – + 9 ... + 11

Симферополь – + 11 ... + 13

Кропивницкий – + 8 ... + 10

Черкассы – + 8 ... + 10

Чернигов – ... + 10

Запорожье – +9 ... + 11

Донецк – + 8 ... + 10

Луганск – + 8 ... + 10

Харьков – + 8 ... + 10

Киев – + 8 ... + 10