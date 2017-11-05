Новая неделя в Украине начнется с тепла и туманов
В Киеве завтра без осадков, +8 ... + 10 градусов.
Температура воздуха в Украине 6 ноября будет оставаться теплой и относительно сухой.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Понедельник ожидается в Украине не скажу, что сухой, потому что – туманы, но без осадков", – добавила она.
Температура воздуха в течение дня достигнет +7 ... +13, на юге местами до +15 градусов.
В Киеве завтра без осадков, +8 ... + 10 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 6 ноября, в городах Украины:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львов – + 8 ... + 10
Ивано-Франковск – + 8 ... + 10
Тернополь – + 8 ... + 10
Черновцы – + 8 ... + 10
Хмельницкий – + 8 ... + 10
Луцк – + 8 ... + 10
Ровно – + 8 ... + 10
Житомир – + 8 ... + 10
Винница – + 8 ... + 10
Одесса – + 11 ... + 13
Николаев – + 11 ... + 13
Херсон – + 9 ... + 11
Симферополь – + 11 ... + 13
Кропивницкий – + 8 ... + 10
Черкассы – + 8 ... + 10
Чернигов – ... + 10
Запорожье – +9 ... + 11
Донецк – + 8 ... + 10
Луганск – + 8 ... + 10
Харьков – + 8 ... + 10
Киев – + 8 ... + 10
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+21°... +11°