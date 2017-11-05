Вьетнам атаковал мощный тайфун, есть жертвы (фоторепортаж)

Тайфун повредил более 40 тысяч домов, сбил электрические столбы и выкорчевал деревья.

В воскресенье, 5 ноября, численность погибших возросло минимум до 27 в результате тайфуна, который атаковал Вьетнам. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Reuters.

Тайфун Дамри стал уже 12-м крупным штормом, который поразил Вьетнам в этом году. Тайфун повредил более 40 тыс. домов, сбил электрические столбы и выкорчевал деревья.

Сейчас 27 человек считаются мертвыми и 22 пропали без вести. Тем временем 626 домов полностью разрушены, было эвакуировано более 30 000 человек.

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В воскресенье небольшой дождь и сильный ветер обрушились на береговую полосу.

В субботу было повреждено более 40 000 гектаров сельскохозяйственных культур, включая сахарный тростник, рисовые поля и каучуковые плантации.

Наводнения убили более 80 человек в северном Вьетнаме в прошлом месяце, в то время как тайфун вызвал хаос в центральных провинциях в сентябре. Страна, которая насчитывает более 90 миллионов человек, постоянно страдает от разрушительных штормов и наводнений из-за своей длинной береговой линии.

Страдает от мощного шторма и север Вьетнама. Там жертвами непогоды стали 26 человек. Еще несколько сотен получили ранения.