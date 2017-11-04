Завтра украинцев ждет идеальная осенняя погода

В Киеве 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем около +10.

В Киеве 5 ноября без существенных осадков / фото the-city.kiev

В Украине 5 ноября будет преобладать теплая воздушная масса. Осадков не прогнозируют. В западной и южной части страны местами ожидается туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер южный, на востоке и юге страны восточный, 3-8 м/сек.

Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на севере Левобережья 0...-3 мороза, днем +7...+12 градусов, в Карпатах ночью около 0, днем +2...+7 градусов.

В Киеве 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем около +10.

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Прогноз погоды на воскресенье, 5 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+1

Винница – +9...+11

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11