Завтра украинцев ждет идеальная осенняя погода
В Киеве 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем около +10.
В Украине 5 ноября будет преобладать теплая воздушная масса. Осадков не прогнозируют. В западной и южной части страны местами ожидается туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер южный, на востоке и юге страны восточный, 3-8 м/сек.
Температура ночью +1...+6 градусов тепла, на севере Левобережья 0...-3 мороза, днем +7...+12 градусов, в Карпатах ночью около 0, днем +2...+7 градусов.
В Киеве 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем около +10.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 5 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+1
Винница – +9...+11
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +8...+10
Сумы – +7...+9
Полтава – +8...+10
Днепр – +8...+10
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +8...+10
Киев – +9...+11
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+21°... +11°