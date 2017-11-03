Столица Колумбии пострадала от сильного града

Сильный град накрыл Боготу.

Непогода в Боготе / facebook.com/DefensaCivil

Улицы Боготы оказались подтоплены и завалены градом, во многих местах образовались большие сугробы. В частности, пострадали районы Усакен, Суба, Чапинеро, Пуэнте-Аранда, Лос-Мартирес и Энгатива, передает Stormnews со ссылкой на El Heraldo.

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Отмечается, что северная часть города осталась без электроэнергии. Кроме того, было парализовано автомобильное движение.

Напомним, мощный град на Житомирщине нанес ущерб на более чем 6 миллионов гривень.