На следующей неделе в Украине сохранится теплая погода

В течение следующей недели в Украине будет тепло.

На следующей неделе в Украине будет тепло / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на выходных в Украине днем в пределах +7...+12 градусов, на юге до +15.

В Киеве суббота-воскресенье без существенных осадков, возможен туман.

"Теплая погода продлится еще и на следующей неделе", - пишет Диденко.

Напомним, 3 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +14°.