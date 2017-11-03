На следующей неделе в Украине сохранится теплая погода

14:47, 3 ноября 2017
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В течение следующей недели в Украине будет тепло.

На следующей неделе в Украине будет тепло / УНИАН
На следующей неделе в Украине будет тепло / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14° (карта)

По ее словам, на выходных в Украине днем в пределах +7...+12 градусов, на юге до +15.

В Киеве суббота-воскресенье без существенных осадков, возможен туман.

"Теплая погода продлится еще и на следующей неделе", - пишет Диденко.

Напомним, 3 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +14°.

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