В Литве наводнение затопило дороги и дома

В некоторых районах Литвы водой залиты поля, жилые дома и дороги.

Наводнение в Литве / Mindaugas Milinis, Delfi

На дороге Шилуте-Русне движение легковых автомобилей уже невозможно. Многие отрезки дороги на территории Пагегяйского и Шилутского самоуправлений залиты водой, сообщает Delfi.

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Местные жители подшучивают над тем, что ежегодное наводнение хотят подать как сенсацию: "Вода здесь поднимается уже сотни лет. Мы к ним привыкли".

Напомним, в результате урагана "Герварт" в Европе погибли семь человек.