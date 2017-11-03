Погода на выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине без осадков, сохранится теплая погода.

На выходных будет тепло и солнечно / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +10°. В воскресенье облачно с прояснениями, +4°...+12°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +2°, днем +10°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+11°.

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В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +3°...+9°. В воскресенье до +12°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +6°...+12°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +9°. В воскресенье 0°...+7°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 4 ноября / УНИАН

Прогноз на 5 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+10°.

В Симферополе завтра без осадков, +6°...+14°. В воскресенье +5°...+14°, небольшая облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +12°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье температура до +8°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье +2°...+8°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье переменная облачность, ночью -4°, днем +11°.

В Моршине на Львовщине в субботу бзе осадков, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью -2°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура днем +13°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +10°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2° …+11°.

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