Погода на выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине без осадков, сохранится теплая погода.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +10°. В воскресенье облачно с прояснениями, +4°...+12°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +2°, днем +10°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+11°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14° (карта)
В Луцке в субботу ночью +3°, днем +10°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +3°...+9°. В воскресенье до +12°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +6°...+12°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +9°. В воскресенье 0°...+7°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+10°.
В Симферополе завтра без осадков, +6°...+14°. В воскресенье +5°...+14°, небольшая облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +12°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье температура до +8°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье +2°...+8°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье переменная облачность, ночью -4°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу бзе осадков, ночью +1°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью -2°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье температура днем +13°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +10°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2° …+11°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+21°... +11°