2 ноября на Тайване произошло землетрясение.

На Тайване произошло землетрясение / publicholidays.tw

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в уезде Тайдун на Тайване 2 ноября. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

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Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 23,01 градуса северной широты и 120,98 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Японии в Тихом океане недалеко от острова Хоккайдо.