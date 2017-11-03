На Тайване произошло землетрясение

11:23, 3 ноября 2017
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2 ноября на Тайване произошло землетрясение. 

На Тайване произошло землетрясение / publicholidays.tw
На Тайване произошло землетрясение / publicholidays.tw

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в уезде Тайдун на Тайване 2 ноября. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,8

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 23,01 градуса северной широты и 120,98 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Японии в Тихом океане недалеко от острова Хоккайдо.

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