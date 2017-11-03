Шторм "Дамри" усилился до тайфуна (видео)
Тропический шторм "Дамри" в Южно-Китайском море набрал силу тайфуна.
Сейчас "Дамри" приближается к юго-восточным районам Вьетнама. Скорость ветра достигает 120 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.
В Китае из-за непогоды задержали почти 80 авиарейсов
Ожидается, что в первой половине 4 ноября тайфун выйдет на сушу в провинции Кханьхоа у города Нячанг.
Напомним, в Японии из-за тайфуна "Саола" отменили 53 внутренних авиарейса, два человека пострадали.
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