Шторм "Дамри" усилился до тайфуна (видео)

10:36, 3 ноября 2017
614
0

Тропический шторм "Дамри" в Южно-Китайском море набрал силу тайфуна. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сейчас "Дамри" приближается к юго-восточным районам Вьетнама. Скорость ветра достигает 120 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.

В Китае из-за непогоды задержали почти 80 авиарейсов

Ожидается, что в первой половине 4 ноября тайфун выйдет на сушу в провинции Кханьхоа у города Нячанг.

Напомним, в Японии из-за тайфуна "Саола" отменили 53 внутренних авиарейса, два человека пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей