В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

09:32, 3 ноября 2017
546
0

Недалеко от острова Хоккайдо произошло землетрясение.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Японии в Тихом океане недалеко от острова Хоккайдо, передает "РИА Новости" со ссылкой на Главное метеорологические управление страны.

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,8

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки ощущались в трех префектурах.

На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась. 

Напмоним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей