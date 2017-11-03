В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Недалеко от острова Хоккайдо произошло землетрясение.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Японии в Тихом океане недалеко от острова Хоккайдо, передает "РИА Новости" со ссылкой на Главное метеорологические управление страны.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки ощущались в трех префектурах.

На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напмоним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.