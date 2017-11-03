В Киеве сегодня без осадков, температура до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 ноября в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

Читайте также К Украине приближается циклон "Ингольф", который принесет дожди

Солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 16:30.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.