Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +14°.

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На востоке пройдут дожди, температура днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

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На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +11°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +10°. В центре ожидаются осадки, температура до +10°.

Прогноз на 3 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 ноября Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут подснежники.

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