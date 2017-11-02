Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +10°

17:00, 2 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 3 ноября в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

К Украине приближается циклон "Ингольф", который принесет дожди

Солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 16:30.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

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