В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге до +14° (видеопрогноз)

16:30, 2 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua
В Украине завтра местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

На востоке пройдут дожди, температура днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

К Украине приближается циклон "Ингольф", который принесет дожди

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем до +11°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +10°. В центре ожидаются осадки, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 3 ноября Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут.

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