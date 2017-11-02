УНИАН запустил погодное приложение
УНИАН запустил погодное приложение в рамках сервиса "Погода УНИАН". Мобильное приложение показывает прогноз погоды на 30 дней в 120 тысячах городах по всему миру.
В приложении «Погода УНИАН», кроме точного прогноза погоды, разработчики объединили метеопрогноз по заданным автомобильным маршрутам, информацию о погоде на популярных украинских курортах и отслеживание метеосводок в выбранных городах. Таким образом, пользователи сервиса всегда будут знать в каких городах в конкретный уик-энд хорошая погода, и по какой дороге туда лучше всего доехать.
Владельцев автомобилей приложение порадует информацией об опасных и аварийных участках дороги при планировании поездок. Кроме того, сервис предупредит автолюбителей о ливнях, гололеде, тумане и других природных сюрпризах.
В разделе «Погода на курортах» собрана информация о популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – от Закарпатья до Черного и Азовского морей.
Приложение бесплатное, и не собирает персональные данные. Единственная информация, которая запрашивается у пользователя – местоположение. Программа разработана для устройств Android начиная с версии 5.01 и IOS 10. Над проектом работал департамент 1+1 Digital.В разделе «Погода на курортах» собрана информация о популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – от Закарпатья до Черного и Азовского морей.
Приложение «Погода УНИАН» уже доступно в онлайн-магазинах Google Play и App Store на русском и украинском языках.
Напомним, ранее УНИАН запустил погодный сервис и обновил сайт информационного агентства.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+34°... +21°
-
Ивано-Франковск+16°... +9°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+34°... +18°
-
Луганск+34°... +17°
-
Луцк+16°... +10°
-
Львов+14°... +10°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+33°... +18°
-
Сумы+31°... +18°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+20°... +8°
-
Черкассы+33°... +17°
-
Чернигов+29°... +13°
-
Черновцы+21°... +11°