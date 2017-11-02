УНИАН запустил погодное приложение в рамках сервиса "Погода УНИАН". Мобильное приложение показывает прогноз погоды на 30 дней в 120 тысячах городах по всему миру.

Скачивайте приложение "Погода УНИАН"

В приложении «Погода УНИАН», кроме точного прогноза погоды, разработчики объединили метеопрогноз по заданным автомобильным маршрутам, информацию о погоде на популярных украинских курортах и отслеживание метеосводок в выбранных городах. Таким образом, пользователи сервиса всегда будут знать в каких городах в конкретный уик-энд хорошая погода, и по какой дороге туда лучше всего доехать.

Владельцев автомобилей приложение порадует информацией об опасных и аварийных участках дороги при планировании поездок. Кроме того, сервис предупредит автолюбителей о ливнях, гололеде, тумане и других природных сюрпризах.

В разделе «Погода на курортах» собрана информация о популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – от Закарпатья до Черного и Азовского морей.

Приложение бесплатное, и не собирает персональные данные. Единственная информация, которая запрашивается у пользователя – местоположение. Программа разработана для устройств Android начиная с версии 5.01 и IOS 10. Над проектом работал департамент 1+1 Digital.В разделе «Погода на курортах» собрана информация о популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – от Закарпатья до Черного и Азовского морей.

Приложение «Погода УНИАН» уже доступно в онлайн-магазинах Google Play и App Store на русском и украинском языках.

Напомним, ранее УНИАН запустил погодный сервис и обновил сайт информационного агентства.