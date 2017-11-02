УНИАН запустил погодное приложение

15:55, 2 ноября 2017
202
0

УНИАН запустил погодное приложение в рамках сервиса "Погода УНИАН". Мобильное приложение показывает прогноз погоды на 30 дней в 120 тысячах городах по всему миру. 

Скачивайте приложение
Скачивайте приложение "Погода УНИАН"

В приложении «Погода УНИАН», кроме точного прогноза погоды, разработчики объединили метеопрогноз по заданным автомобильным маршрутам, информацию о погоде на популярных украинских курортах и отслеживание метеосводок в выбранных городах. Таким образом, пользователи сервиса всегда будут знать в каких городах в конкретный уик-энд хорошая погода, и по какой дороге туда лучше всего доехать.

false

Владельцев автомобилей приложение порадует информацией об опасных и аварийных участках дороги при планировании поездок. Кроме того, сервис предупредит автолюбителей о ливнях, гололеде, тумане и других природных сюрпризах.

В разделе «Погода на курортах» собрана информация о популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – от Закарпатья до Черного и Азовского морей. 

Приложение бесплатное, и не собирает персональные данные. Единственная информация, которая запрашивается у пользователя –  местоположение. Программа разработана для устройств Android начиная с версии 5.01 и IOS 10. Над проектом работал департамент 1+1 Digital.В разделе «Погода на курортах» собрана информация о популярных украинских горных и пляжных местах отдыха – от Закарпатья до Черного и Азовского морей. 

Приложение «Погода УНИАН» уже доступно в онлайн-магазинах Google Play и App Store на русском и украинском языках.

Напомним, ранее УНИАН запустил погодный сервис и обновил сайт информационного агентства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей