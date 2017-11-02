В четверг, 2 ноября, у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Мексике произошло землетрясение / mexicoonmymind.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 195 км на юго-запад от населенного пункта Томатлан. Очаг землетрясения залегал на глубине 39 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.