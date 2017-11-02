Тропический шторм "Дамри" приближается к Вьетнаму

Тропическая депрессия "Дамри" усилилась до тропического шторма.

К Вьетнаму приближается тропически шторм / nchmf.gov.vn

Тропическая депрессия "Рамиль" прошла Филиппины и в Южно-Китайском море усилилась до тропического шторма, который получил имя "Дамри" (по международной классификации). Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологических прогнозов Вьетнама.

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Скорость ветра достигает 75 км/ч. Ожидается, что 3 ноября "Дамри" станет тайфуном, а 4 ноября выйдет на сушу в юго-восточных районах Вьетнама.

Напомним, Германию накрыл новый мощный ураган "Герварт", в результате чего временно остановлено движение поездов почти по всей стране и перекрыты автострады на севере и на востоке.