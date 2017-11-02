Ущерб от ураган "Харви" в Техасе составил $180 миллиардов

"Харви" обрушился на регион Мексиканского залива более двух месяцев назад.

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Ураган "Харви" нанес американскому штату Техас ущерб в размере 180 млрд долларов, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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Эта сумма стала известна, когда подавали федеральному правительству заявку на получение помощи.

Делегация Техаса во главе с губернатором Грегом Эбботом направилась в Вашингтон, чтобы убедить конгрессменов выделить штату 61 млрд долларов на строительство общественной инфраструктуры.

Напомним, 82 человека погибли в результате урагана "Харви" в американском штате Техас.