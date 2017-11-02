Ущерб от ураган "Харви" в Техасе составил $180 миллиардов

13:45, 2 ноября 2017
445
0

"Харви" обрушился на регион Мексиканского залива более двух месяцев назад.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ураган "Харви" нанес американскому штату Техас ущерб в размере 180 млрд долларов, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В Европе возросло количество погибших в результате урагана "Герварт"

Эта сумма стала известна, когда подавали федеральному правительству заявку на получение помощи.

Делегация Техаса во главе с губернатором Грегом Эбботом направилась в Вашингтон, чтобы убедить конгрессменов выделить штату 61 млрд долларов на строительство общественной инфраструктуры.

Напомним, 82 человека погибли в результате урагана "Харви" в американском штате Техас.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей