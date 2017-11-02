К Украине приближается циклон "Ингольф", который принесет дожди
Завтра, 3 октября, в большинстве областей Украины пройдут дожди.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине сегодня пройдут дожди, на западе потеплеет до +16° (карта)
"Циклон "Ингольф" 3 ноября приблизится к Украине и на хвостах своих фронтов принесет влажную погоду.
В большинстве областей пройдут дожди или морось, преимущественно небольшими будут осадки. Разве что ближайшей ночью умеренные дожди вероятны в западной части Украины. В Крыму и Приазовье завтра будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха днем порадует: +8...+12, на юге до +15 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве пятница обещает быть облачной, с небольшим дождем. В течение дня до +10 градусов.
Напомним, в Луганской области из-за непогоды без света остаются четыре населенных пункта.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+16°... +10°
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Львов+14°... +10°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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