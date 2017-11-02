К Украине приближается циклон "Ингольф", который принесет дожди

12:37, 2 ноября 2017
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Завтра, 3 октября, в большинстве областей Украины пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине сегодня пройдут дожди, на западе потеплеет до +16° (карта)

"Циклон "Ингольф" 3 ноября приблизится к Украине и на хвостах своих фронтов принесет влажную погоду.

В большинстве областей пройдут дожди или морось, преимущественно небольшими будут осадки. Разве что ближайшей ночью умеренные дожди вероятны в западной части Украины. В Крыму и Приазовье завтра будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха днем порадует: +8...+12, на юге до +15 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве пятница обещает быть облачной, с небольшим дождем. В течение дня до +10 градусов.

Напомним, в Луганской области из-за непогоды без света остаются четыре населенных пункта.

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