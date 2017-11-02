Около тысячи автомобилей оказались заблокированными в Тибете из-за снегопада

В Тибетском автономном округе Китая из-за сильного снегопада оказались заблокированными около тысячи транспортных средств.

В Тибете продолжается сильный снегопад / twitter.com/Meteorologene

Более 900 транспортных средств растянулись на 60 км на национальной трассе 109, оставив в снежной западне более 1300 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Снегопады в уезде Амдо округа Нагчу продолжаются с 29 октября. На помощь направлены полиция, кареты скорой помощи и службы технической помощи.

Напомним, семь человек стали жертвами сильных морозов в Аргентине.