В Луганской области из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта

В Луганской области из-за непогоды без света остаются четыре населенных пункта.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, по состоянию на 07:00 2 ноября остаются обесточенными 4 населенных пункта в Луганской области, которые были обесточены 1 ноября вследствие ухудшения погодных условий.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в четверг, 2 ноября в Украине пройдут дожди, на западе температура до +16°.