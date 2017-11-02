В Индонезии произошло землетрясение

09:31, 2 ноября 2017
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В четверг, 2 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 6,6

Эпицентр подземных толчков располагался в 48 км на юго-запад от населенного пункта Амахусу. Очаг землетрясения залегал на глубине 41,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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