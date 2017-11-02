Сегодня в Киеве будет дождливо, днем до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в столице пройдет дождь, днем до +9°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 6.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Украине пройдут дожди, на западе до +16°.

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