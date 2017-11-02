В Украине сегодня пройдут дожди, на западе потеплеет до +16° (карта)

08:05, 2 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 ноября в Украине пройдут дожди, на западе температура до +16°.

В Украине сегодня пройдут дожди / widefon.com
В Украине сегодня пройдут дожди / widefon.com

На востоке пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

Из-за непогоды в Украине 19 населенных пунктов остались без света

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре ожидаются осадки, температура до +9°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН
Прогноз на 1 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 2 ноября утром деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) — к неурожаю.

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