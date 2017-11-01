Синоптики дали прогноз на ноябрь: ожидается "плюсовая" температура

В горных районах средняя месячная температура будет достигать +2 градусов.

По прогнозам синоптиков, ноябрь будет теплым с умеренными осадками / фото УНИАН

Средняя месячная температура в ноябре в Украине прогнозируется в пределах 1-7° тепла. В горных районах ожидается 0-2° тепла, сообщает Украинский гидрометцентр.

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Кроме того, месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, а в горных районах местами 37-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщала Погода УНИАН, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, ноябрь в Украине будет относительно теплым. "По моим расчетам, в ноябре температура будет чаще плюсовая, чем морозная", — утверждает он.

По его прогнозам, периоды заморозков в последний месяц осени все же будут, вероятно, в конце ноября.