Синоптики дали прогноз на ноябрь: ожидается "плюсовая" температура

18:00, 1 ноября 2017
3556
0

В горных районах средняя месячная температура будет достигать +2 градусов.

По прогнозам синоптиков, ноябрь будет теплым с умеренными осадками / фото УНИАН
По прогнозам синоптиков, ноябрь будет теплым с умеренными осадками / фото УНИАН

Средняя месячная температура в ноябре в Украине прогнозируется в пределах 1-7° тепла. В горных районах ожидается 0-2° тепла, сообщает Украинский гидрометцентр.

На Закарпатье автобус оказался в снежной ловушке (видео)

Кроме того, месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, а в горных районах местами 37-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщала Погода УНИАН, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, ноябрь в Украине будет относительно теплым. "По моим расчетам, в ноябре температура будет чаще плюсовая, чем морозная", — утверждает он.

По его прогнозам, периоды заморозков в последний месяц осени все же будут, вероятно, в конце ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей