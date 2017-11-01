В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +9°

17:00, 1 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +9°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 6.8 м/с.

В Украину завтра придет потепление с дождями

Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Украине пройдут дожди, на западе до +16°.

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