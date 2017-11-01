Завтра в Украине пройдут дожди, практически во всех регионах потеплеет (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в Украине пройдут дожди, на западе до +16°.

В Украине завтра пройдут дожди / eugene.kaspersky.it

На востоке пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

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На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре также ожидаются осадки, температура до +12°.

Согласно народному прогнозу, если 2 ноября утром деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) — к неурожаю.

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