Завтра в Украине пройдут дожди, практически во всех регионах потеплеет (видеопрогноз)

16:30, 1 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в Украине пройдут дожди, на западе до +16°.

В Украине завтра пройдут дожди / eugene.kaspersky.it
В Украине завтра пройдут дожди / eugene.kaspersky.it

На востоке пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

В Украину завтра придет потепление с дождями

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре также ожидаются осадки, температура до +12°.

Согласно народному прогнозу, если 2 ноября утром деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) — к неурожаю.

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