В среду, 1 ноября, у берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 6,6.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / newcaledonia.travel

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км на восток от деревни Тадине. Очаг залегал на глубине 10 км. Этот афтершок стал отголоском мощного землетрясения, которое произошло 31 октября.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.