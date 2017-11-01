У берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 6,6

15:45, 1 ноября 2017
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В среду, 1 ноября, у берегов Новой Каледонии произошел афтершок магнитудой 6,6.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / newcaledonia.travel
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / newcaledonia.travel

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км на восток от деревни Тадине. Очаг залегал на глубине 10 км. Этот афтершок стал отголоском мощного землетрясения, которое произошло 31 октября.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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