На Закарпатье автобус оказался в снежной ловушке (видео)

14:58, 1 ноября 2017
21
0

На автодороге Долина-Хуст пассажирам пришлось толкать автобус, застрявший на заснеженной дороге.

Зима в Закарпатье началась неожиданно. Уже в последние дни октября замело высокогорные районы. Это причнесло немало неудобств жителям области, передает PMG.

Например, на автодороге Долина-Хуст пассажирам пришлось толкать автобус, застрявший на заснеженной дороге.

Сильный ветер в Киеве валил деревья (фоторепортаж)

Видео этого инцидента в Facebook опубликовал Руслан Форос."Дорогие друзья прошу распространить. Дорога Долина–Хуст. Болезненная тема это дороги", – написал мужчина.

Как хорошо видно на видео, дорогу от снега не прочищали. Поэтому автобус и оказался в снежной ловушке.

Как сообщала УНИАН Погода, ураган "Герварт" обойдет Украину стороной, в ближайшую неделю опасных явлений не ожидается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
750 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей