На Закарпатье автобус оказался в снежной ловушке (видео)

На автодороге Долина-Хуст пассажирам пришлось толкать автобус, застрявший на заснеженной дороге.

Зима в Закарпатье началась неожиданно. Уже в последние дни октября замело высокогорные районы. Это причнесло немало неудобств жителям области, передает PMG.

Например, на автодороге Долина-Хуст пассажирам пришлось толкать автобус, застрявший на заснеженной дороге.

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Видео этого инцидента в Facebook опубликовал Руслан Форос."Дорогие друзья прошу распространить. Дорога Долина–Хуст. Болезненная тема это дороги", – написал мужчина.

Как хорошо видно на видео, дорогу от снега не прочищали. Поэтому автобус и оказался в снежной ловушке.

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