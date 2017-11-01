Лесные пожары охватили 15 районов Италии

14:32, 1 ноября 2017
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На северо-западе Италии продолжают бушевать лесные пожары.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за возгораний одно время даже была закрыта скоростная автомагистраль на границе между Италией и Францией, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ. 

В Португалии и Испании из-за лесных пожаров погибли 40 человек

Так, пожарные борются с огнем одновременно в 15 районах. Итальянские города Варесе и Комо, расположенные недалеко от границы со Швейцарией, также находятся под влиянием лесных пожаров.

Отмечается, что в Ломбардии из-за распространения лесных пожаров и длительной засухи служба гражданской защиты заявила о готовности обратиться с просьбой о введении чрезвычайного положения.

Напомним, ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил $1,045 миллиарда.

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