В Украину завтра придет потепление с дождями

Со 2 ноября в Украине ожидается потепление.

Завтра Украину охватят дожди / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 2 ноября, в Украине ожидается потепление. Температура воздуха в течение дня повысится до +6...+12 градусов. Только север Левобережья, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина и Луганская область будут холодными, +4...+8 градусов максимально", - пишет она.

По словам Диденко, завтра дожди охватят почти всю Украину, лишь в южной части, а также в Черновицкой области будет преобладать сухая погода.

Напомним, среднемесячная температура октября в Киеве составила +8,4°, что выше климатической нормы на 0,3°.