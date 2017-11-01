В Киеве в течение октября выпало две месячные нормы осадков

12:39, 1 ноября 2017
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Среднемесячная температура октября в Киеве была выше климатической нормы.

Октябрь в Киеве выдался влажным / УНИАН
Октябрь в Киеве выдался влажным / УНИАН

Среднемесячная температура октября в Киеве составила +8,4°, что выше климатической нормы на 0,3°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6°

Холоднее всего было 25 октября, когда минимальная температура опустилась до -2,1°, а теплее всего – за неделю до того, когда максимальная температура достигла + 21,1°. Это был самый теплый день нынешнего "бабьего лета".

Первые осенние заморозоки пришли в столицу 23 октября – на 6 дней позже климатической нормы.

Осадков в октябре выпало 80 мм, что соответствует более чем двум климатическим нормам. В обсерватории отмечают, что нынешний октябрь -первый месяц в этом году, в котором осадков было выше нормы. Однако это не перекрыло их дефицит в 133 мм, который образовался с начала года.

Напомним, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе температура до +10°.

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