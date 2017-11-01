В Кривом Роге поваленные шквальным ветром деревья повредили автомобили, крыши и линии электропередач
Шквальный ветер в Кривом Роге повалил деревья.
Из-за непогоды в городе повреждены крыши, линии электропередач и автомобили, передает "5 канал".
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В Ингулецком районе Кривого Рога тополь с диаметром ствола 70 сантиметров повалило на крышу двухэтажного дома. В центре города старая акация оборвала электрические провода и упала на тротуар.
Одному из водителей повезло: он успел выйти из машины за несколько секунд до того, как ее раздавило огромным деревом.
"Падают зеленые деревья. Мы не можем сказать, что какая-то из служб или какой балансодержатель не выполнял свои обязанности. Хотя опять-таки, там, где есть повреждение какого-либо имущества - там будет полиция будет разбираться, выяснять, все ли было сделано, или не все", - сказал начальник управления благоустройства и жилищной политики горисполкома Кривого Рога Иван Карый.
Напомним, в Украине из-за непогоды без света остались 19 населенных пунктов в трех областях.
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