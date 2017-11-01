Из-за непогоды в Украине 19 населенных пунктов остались без света

В ночь на 1 ноября в Украине из-за непогоды без света остались 19 населенных пунктов в трех областях.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Восток Украины накрыли дожди и сильный ветер, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, утром 1 ноября оставались обесточенными 19 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Луганская – 11 н.п., Донецкая – 6 н.п., Харьковская – 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение.

Напомним, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе температура до +10°.