У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В акватории у побережья провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение произошло в 20:50 по местному времени, передает Xinhua со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

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Эпицентр находился в акватории в 38 км к юго-западу от города Амбон - административного центра провинции Малуку. Гипоцентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Предупреждение о цунами не объявлялось.

Напомним, 31 октября у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,8.