В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6°

08:30, 1 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный, до 6.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 ноября, в Украине местами ожидаются дожди и мокрый снег, на западе до +10°.

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