В Украине сегодня местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе до +10° (карта)

08:05, 1 ноября 2017
1200
0

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе температура до +10°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке пройдут дожди, температура днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

Сильный ветер в Киеве валил деревья (фоторепортаж)

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +10°.

В северных областях снег с дождем. Температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН
Прогноз на 1 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
93 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей