В Украине сегодня местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе температура до +10°.

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На востоке пройдут дожди, температура днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +9°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +10°.

В северных областях снег с дождем. Температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало.

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