Сильный ветер в Киеве валил деревья (фоторепортаж)

19:39, 31 октября 2017
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Упавшими деревьями разбито авто и оборваны провода.

В Киеве бушевала непогода / фото informator.ua
В Киеве бушевала непогода / фото informator.ua

31 октября в Киеве на улице Иоанна Павла II в Голосеевском районе упавшее дерево разбило автомобиль и оборвало провода, а на улице Петрицкого, 15, на Святошино — разрушило часть забора и перекрыло дорогу автотранспорту.

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Проезжую часть освобождали от деревьев при помощи бензопил и спецтехники. Пострадавших не было, передает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Киева. 

По словам спасателей, данные происшествия произошли по причине резкого ухудшения погоды и сильного ветра.

Как сообщала Погода УНИАН, в семи областях Украины из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов.

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