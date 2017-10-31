Сильный ветер в Киеве валил деревья (фоторепортаж)
Упавшими деревьями разбито авто и оборваны провода.
31 октября в Киеве на улице Иоанна Павла II в Голосеевском районе упавшее дерево разбило автомобиль и оборвало провода, а на улице Петрицкого, 15, на Святошино — разрушило часть забора и перекрыло дорогу автотранспорту.
Во Львовской области ураган повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и дома (фото)
Проезжую часть освобождали от деревьев при помощи бензопил и спецтехники. Пострадавших не было, передает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Киева.
По словам спасателей, данные происшествия произошли по причине резкого ухудшения погоды и сильного ветра.
Как сообщала Погода УНИАН, в семи областях Украины из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+34°... +21°
-
Ивано-Франковск+16°... +9°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+34°... +18°
-
Луганск+34°... +17°
-
Луцк+16°... +10°
-
Львов+14°... +10°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+33°... +18°
-
Сумы+31°... +18°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+20°... +8°
-
Черкассы+33°... +17°
-
Чернигов+29°... +13°
-
Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 93 %
Давление: 749 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей