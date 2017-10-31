Ураган "Герварт" обойдет Украину стороной

18:09, 31 октября 2017
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В ближайшую неделю опасных явлений не ожидается, отметили в ГСЧС.

Ураган
Ураган "Герварт" не доберется до Украины / фото facebook.com/ukrgmc

В сети активно распространяется информация о циклоне "Герварт", который якобы накроет Украину в эти дни. Однако она не соответствует действительности, пишет на своей странице в Facebook Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"По данным Украинского гидрометцентра, штормовое предупреждение заканчивается 31 октября и в ближайшую неделю опасных явлений не ожидается", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали всех проверять информацию и ссылаться только на официальные источники.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Украину идет циклон "Герварт", который принесет с собой сильный ветер.

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