В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6°
Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в столице пройдет дождь, днем до +6°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный, до 6.1 м/с.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)
Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 16:34.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 ноября, в Украине местами ожидаются дожди и мокрый снег, на западе до +10°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+34°... +21°
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Донецк+34°... +21°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +22°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+31°... +19°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +19°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 63 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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