В первый день ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 31 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 ноября, в Украине местами ожидаются дожди и мокрый снег, на западе до +10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке местами пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет мокрый снег. Температура до +9°.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +4°

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +10°.

В северных областях мокрый снег. Температура до +6°. В центре местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +7°.

Согласно народному прогнозу, 1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало.

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